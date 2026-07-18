「私、仕事絶対辞めないからね〜！」6月21日に、自身の写真集『MAGNOLIE』（SDP）の発売を記念したファンイベントで女優の永野芽郁（26）は豪語した。「永野さんがファンの前に姿を現したのは、昨年5月16日に行われた主演映画『かくかくしかじか』の初日舞台挨拶に登壇して以来、約1年1カ月ぶり。“例の報道”があって以降、永野さんは事実上の“活動休止状態”にありました。永野さんは久しぶりのファンとの触れあいに終始、テン