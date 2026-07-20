富山県の海岸で海水浴に来ていた小学4年生の男の子の行方がわからなくなり、その後、救出されましたが死亡が確認されました。【映像】小4男児が行方不明になった海水浴場（現場の様子）きのう午後5時半すぎ、黒部市の石田浜海水浴場で「海水浴場に来ていたが子ども1人の姿がみえない」と110番通報がありました。警察によりますと、群馬県の小学4年生・畠山祐吾さん（10）が行方不明になり、およそ1時間後に救出されましたが