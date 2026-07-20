山梨・富士吉田市の神社で防犯カメラが、さい銭を盗んだ直後に柏手を打ってお参りする男の姿を捉えた。男は「夜明け前の野球帽」と呼ばれる常習犯で、50回以上神社を狙っていたという。男は、2025年に別の神社でさい銭泥棒を行った疑いで逮捕された。“盗んださい銭”で神頼み…犯行50回超か7月6日、キャップをかぶり、夜の神社に現れた男。さい銭に、お金を入れると…「パンパンパンパンパンパンパン」よほど叶えて欲しい願