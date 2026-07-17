7月17日、松本潤の公式サイトが更新され、個人のファンクラブを開設することが発表された。15日には大野智が個人サロンをオープンしたが、両者の明白な違いにファンがざわついている。公式サイトには、《［更新］松本潤公式メンバーシップ「MJ’s Membership」オープン決定！》と題されたお知らせがアップ。ファンクラブを8月8日の午前8時30分に開設すると発表した。「概要には、年会費は6600円と記載されていました。9月30日