中国が2020年大統領選に不正介入！」と訴える長引くイランとの戦闘のさなか、今度は中国に矛先を向けたようだ。トランプ米大統領が16日夜、ホワイトハウスから国民向けに演説。自身が敗北した2020年の大統領選で、中国が有権者情報を大量に不正取得していたと訴えた。【もっと読む】ホルムズ海峡「通航料20％」早々に撤回 トランプ大統領また“TACO”でも拭えない物価高長期化リスク「氏名や住所、電話番号を含む約2億2000万件