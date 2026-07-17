〈お互いにお互いを思い合って、大事にしていって。結果、出来上がった家庭が10年後、20年後、振り返った時に"ああ、よかったな"って思えたらいいと思います〉──2001年2月、俳優・反町隆史（52）との結婚会見で、こう語った女優・松嶋菜々子（52）。結婚25周年を迎えた現在も、夫婦は仕事や私生活でそれぞれを支え合う唯一無二のパートナーになっているようだ。【写真を見る】「反町がソッと背中に手を回し…」「1つのドリンクを