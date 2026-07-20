ロシア軍がウクライナの首都キーウに過去最大規模の弾道ミサイル攻撃を行ったと、ウクライナのゼレンスキー大統領が明らかにしました。【映像】過去最大の攻撃の様子（複数カット）ゼレンスキー大統領のSNSによりますと、18日夜から19日朝にかけ、ロシアからこれまでで最大規模になる40発以上の弾道ミサイルがキーウに向け発射され、1人が死亡、16人がけがをしたということです。現地メディアは、市民がシェルターとして利用