「私は、誰からも必要とされていないのかもしれない――」【画像】約100社のアナウンサー試験に落ち続けてしまった関森ありささん（29）の就職活動用写真大学時代、アナウンサーを目指して約100社もの採用試験に挑みながら、一社も内定を得られないまま卒業を迎えた関森ありささん。手応えを感じていた地方局の最終面接でも、帰りの新幹線の中でお祈りメールが届き、人目もはばからず大泣きしてしまったこともあった。あれから