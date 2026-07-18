7月18日、俳優・三浦春馬さんが亡くなってから七回忌を迎える。【写真】三浦春馬さんが幼いころから足を運んでいた、聖地の映画館ファンと映画館が歩んだ7年間2020年7月18日、30歳の若さで突然この世を去った三浦さん。その知らせは日本中に衝撃を与え、いまもなお、その出演作を見返し、彼を偲び続けるファンは少なくない。茨城県土浦市にある土浦セントラルシネマズは、三浦さんとゆかりの深い映画館として知られている。