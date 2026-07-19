女優・川口春奈に人生最大の転機が訪れている。7月19日に報じられたサッカー日本代表DF板倉滉との結婚報道だ。「2人のゴールインを報じた『スポニチアネックス』によると、2人は約1年の交際を経て、日本とオランダを隔てる9000km超の遠距離恋愛を実らせたそうです。芸能界とスポーツ界を代表するビッグカップル誕生に祝福が集まる一方で、ファンが気になっているのは“結婚後”です」（芸能担当記者）2020年のNHK大河ドラマ『