三連休、海水浴場などで水の事故が相次いでいます。富山県では小学4年生が死亡しました。19日午後5時35分ごろ富山・黒部市の石田浜海水浴場で小学4年生の男の子が行方不明となり、その後、海の中で発見され搬送先の病院で死亡が確認されました。男の子は群馬・富岡市の畠山祐吾さん（10）で、サッカーの試合のためクラブチームで富山県を訪れていました。沖縄県では19日午後6時30分ごろ、糸満市の美々ビーチで福島県から観光で訪れ