東南アジアの東ティモールで、特殊詐欺に関与したとみられる日本人1人が拘束されました。特殊詐欺に関連した日本人の摘発は、国内で初めてとみられます。東ティモール警察は19日、首都ディリのホテルで特殊詐欺に関与したとみられる日本人1人と、中国人1人を拘束したと発表しました。また、拠点のホテルから、別の複数の日本人のパスポートが押収されたことから、行方を追っているということです。現地の日本大使館は、日本人1人が