7月17日、共同通信が「消費減税、協議打ち切り」と報道した。超党派で議論を進めていた国民会議が意見集約を断念し、中間取りまとめでは両論併記でいくという。高市早苗首相は同日の参院予算委員会で、「8月上旬に政府方針を決める」との考えを表明している。高市首相はまだ消費減税をあきらめていないようだが、遅々として進まない議論に、SNSでは政府や自民党、高市首相に対して怒りの声が渦巻いている。そんななか、2月8