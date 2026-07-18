7月15日、大野智（45）の個人サロン「さと島」がオープンした。「アイドル・大野智から人間・大野智へ」というコンセプトの表れか、告知動画の中で、大野が腕のタトゥーをついに披露したことでも話題になっている。【写真を見る】「さと島」告知動画のなかで鮮明に映った大野智のタトゥー。かつて話題になったシャツの袖口からタトゥーがのぞく大野の“激変ぶり”などもオープン前日の7月14日にアップされた動画では、さらに鮮