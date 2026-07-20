アメリカ中央軍は日本時間午前11時、イランに対する9日連続の攻撃を完了したと発表しました。中央軍は日本時間午前11時、イランの軍事指揮センターやドローンの発射拠点などを標的とした攻撃を完了したと明らかにしました。アメリカによるイランへの攻撃は、これで9日連続となります。攻撃に先立ち、中央軍は19日、ヨルダンで行方不明となっていたアメリカ軍の兵士1人の捜索中に、身元不明の遺体を発見したほか、不発弾の処理をし