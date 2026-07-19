チャンネル登録者数1540万人の人気ユーチューバー「きまぐれクック」のかねこが19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。空き巣被害に遭ったことを報告した。かねこは「空き巣にはいられました」とまさかの報告。無理矢理こじ開けられたように見える玄関ドアの写真を投稿した。続く投稿では「怪我はないです」としたものの、「被害は釣具とカメラで総額500万くらいです」と告白。また、犯行の手口について「防犯カメラには死