職場の飲み会で、女性上司から体を密着させられ続けた──。部下の男性から弁護士ドットコムにセクハラをめぐる相談が寄せられた。相談者によると、職場の人間が複数いる場での懇親会の席で、女性上司が自分の体を相談者に密着させてきたという。それは1時間以上にわたり繰り返され、「本当に地獄の時間でした」と振り返る。その後、会社の別の上司らに相談したが、「あれはスキンシップ」「（女性上司には）悪気がない」といった
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 松下洸平 SNSで第1子誕生を報告
- 2. 顔の大きさ2倍 息子が逆さで死亡
- 3. 大工、妻遺体を新築の下に埋める
- 4. 松本潤は「生意気で嫌いだった」
- 5. 江の島に異変 猛暑で客スカスカ
- 6. 森保監督「スペイン目指すべき」
- 7. コンビニトイレで賠償強要? 逮捕
- 8. チャンス大城 スベり過ぎて通報?
- 9. 川口春奈の交際は「禁断の恋」か
- 10. W杯決勝、前半終了から約27分後に後半キックオフ…史上初ハーフタイムショーが影響
- 1. 顔の大きさ2倍 息子が逆さで死亡
- 2. 大工、妻遺体を新築の下に埋める
- 3. コンビニトイレで賠償強要? 逮捕
- 4. 母娘3人を切りつけ 少年は転落死
- 5. どさん子 消えかけた味噌の老舗
- 6. 浴室は「24時間換気」すべきか
- 7. キスし観戦 W杯中継で不倫バレる
- 8. 男性転落 巻き込まれた女性死亡
- 9. 患者殺害 細菌の遺伝子情報一致
- 10. 高市首相 鈴木大臣とギクシャク?
- 1. 座席で大股開き 迷惑男性に悲劇
- 2. 高2娘が妊娠 相手の両親から嫌味
- 3. ワンピカード転売 最高1千万円超
- 4. 脇の汗ジミ 10代の58%相談できず
- 5. 夫の前でもウィッグ外さず…理由
- 6. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
- 7. 「歌舞伎町の先生」の仕事術
- 8. 香山氏 中国語学ぶ理由が炎上か
- 9. トランプ氏 中国批判演説に打算
- 10. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 1. 知能高い人ほど乗る車が明らかに
- 2. スウェーデンで子ども暗殺者増加
- 3. 富士電機グループの2人逮捕 中国
- 4. イラン南部上空 MQ9か低空飛行
- 5. カモメが羽アリ大食いで千鳥足に
- 6. ルーニー 約束守りハドソン川へ
- 7. 革命防衛隊 米支援船2隻を阻止
- 8. 元市議の携帯交換 警察が見逃す
- 9. 大麻栽培を見抜く意外な方法
- 10. 世界AI大会、会場を彩るロボットたち 上海市
- 1. エアコン買替え前に数千円の選択
- 2. NISA全振り男性 急出費で損切り
- 3. 長男が帰省 年金1カ月分消えた
- 4. 中国外しで ホタテ輸出が伸びる
- 5. 普段の通勤電車が「180度変貌」
- 6. 「イオンラウンジ」廃止求める声
- 7. 20代女性 韓国より東南アジアへ
- 8. 事情知っていた佐藤二朗の事務所
- 9. 船井電機 迷走の末に買収される
- 10. 世界的な抹茶ブーム 緑茶に影響
- 1. 警察サイト 閲覧をバレずに離脱
- 2. 透明イヤホン Nothing Ear(3a)
- 3. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
- 4. 楽天モバイル 固定回線化に転機
- 5. W杯決勝「スペインvsアルゼンチン」7月20日4時。NHK、DAZNでハーフタイムショーも放送/配信
- 6. DJI、ブランド体験スペースを二子玉川などにオープン 秋には表参道に公式ストアを開設
- 7. 楽モバ auローミング終で変化か
- 8. iPhone 18 Pro 厚み増しの理由
- 9. 2万円台でGoogle TV内蔵、1200ANSIの家庭用プロジェクター『PUTRIMS P66』の使用感を実機検証
- 10. どの指に付けてもいいの？ズボラでも体調管理できるスマートリングを実際に試着してみた
- 11. Apple iCloud＋も日本で値上げ
- 12. W杯決勝、DAZNでハーフタイムショーも全編無料配信。7月20日4時キックオフ
- 13. 台北スマートテックパビリオンが「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」に出展 / バーガーキング「ペッパーガーリック」【まとめ記事】
- 14. おいおい大丈夫かこのスタンプ？ 急成長中のメッセージアプリ『Telegram』が何だかいろいろとヤバい
- 15. Engadget日本版 終了のご挨拶
- 16. 容器にヒビ…松屋でトラブル頻発
- 17. CoMaps オフライン地図を無料で
- 18. 意外と知らない？LINEの無料スタンプを今すぐダウンロードして使う全手順
- 19. 蜷川実花監督映画『ホリック xxxHOLiC』美しく妖艶な四月一日と侑子の出会い・松村北斗演じる百目鬼ら場面写真一挙解禁
- 20. セールでApple製品が最大26％OFF
- 1. 森保監督「スペイン目指すべき」
- 2. W杯決勝、前半終了から約27分後に後半キックオフ…史上初ハーフタイムショーが影響
- 3. W杯決勝 米国歌斉唱に疑問噴出
- 4. スペイン W杯2度目の頂点に立つ
- 5. W杯決勝 アルゼンチン数的不利
- 6. メッシ「相手の方が上だった」
- 7. 日本バレー男子 NL予選12戦全勝
- 8. アルゼンチンの行為に非難殺到
- 9. 競輪の伏見選手 レースで事故死
- 10. メッシ無念 連覇を逃し座り込む
- 11. W杯 試合終了直後に乱闘騒ぎも
- 12. 久保建英「メッシ光って見えた」
- 13. 「いないのか」 日本早朝…W杯決勝で視聴者落胆 「物足りない」「寂しい」NHK中継にない名前
- 14. 「BTSめちゃかっこよかった」「世界的に見ても有名なんやな」ハーフタイムショーを盛り上げた人気アーティストに脚光！「ちょっとびっくりした」【Ｗ杯決勝】
- 15. 【Ｗ杯】３９歳メッシと１９歳ヤマルが感動の抱擁 記念撮影での出会いから１９年 バルセロナ新旧「１０番」健闘たたえ合う…ネットも感動「最高に美しい」「泣きそうに」
- 16. 板倉滉、マンチェスター・シティ加入決定！ローンで堂安律と同僚に
- 17. トランプ氏 W杯決勝でブーイング
- 18. 英と仏が「試合後の円陣」話題に
- 19. W杯決勝 長いハーフタイムに賛否
- 20. 足ゴツい…大谷長男の写真に注目
- 1. 松下洸平 SNSで第1子誕生を報告
- 2. 松本潤は「生意気で嫌いだった」
- 3. チャンス大城 スベり過ぎて通報?
- 4. 川口春奈の交際は「禁断の恋」か
- 5. 川口春奈 結婚後の拠点巡りX議論
- 6. 森川葵の「激ヤセぶり」に心配
- 7. 現場に来ない日も? VIVANT降板
- 8. きまぐれクック 空き巣500万被害
- 9. AV作品の構図酷似騒動の続報報告
- 10. VIVANT 新キャスト14人一挙発表
- 1. スプラウト 美容液級の抗酸化力
- 2. バービー 夫に「めんどくせ〜」
- 3. 70代 GUスカート高見えコーデ
- 4. 手が震えて 森七菜に悲しい過去
- 5. 【ワークマン愛用品】社員が今でも手放せない過去の名作PB商品を本音レビュー
- 6. 初デートで女性が断った「車種」
- 7. 無印良品 夏麺を手軽に格上げ
- 8. 新橋の外資ホテル 3500円ティー
- 9. 人気モデル「暗黒の10代」あった
- 10. 【実話】「親を放置した代償」全裸で倒れた父→次々と壊れる臓器。20代一人っ子の壮絶な後悔に「明日は我が身」【作者に聞く】
- 11. 自分が考えた“オチ”が新聞の4コマ漫画に!?ジョージアがツイッターで“笑えるセリフ”募集
- 12. 「私がママを助けなきゃ」母の涙から、障害のある妹のケアを率先するようになった姉
- 13. 夏祭りデートで別れ 9つの理由
- 14. 「運がいい人の謎」 心理学者が10年・数百人を調べて出した結論
- 15. 【ルック】セリーヌ 2024年ウィンターコレクション「LA COLLECTION DE L′ARC DE TRIOMPHE」公開
- 16. 「もしかして引き抜き…？」社員からの呼び出しに淡い期待を抱いていたら
- 17. 【バイト】仕方なく先輩と連絡先を交換。すると、【まさかのメッセージ】が送られてきて絶句...！？
- 18. 【保存版】ダイエット中でも罪悪感ナシ！ ダイソーで買える低カロリー＆脂質ほぼゼロ「ヘルシーおやつ」4選。
- 19. 元ドルが…安住アナと同じ症状に
- 20. 丸善ラウンジ アイス食べ放題へ