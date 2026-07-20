職場の飲み会で、女性上司から体を密着させられ続けた──。部下の男性から弁護士ドットコムにセクハラをめぐる相談が寄せられた。相談者によると、職場の人間が複数いる場での懇親会の席で、女性上司が自分の体を相談者に密着させてきたという。それは1時間以上にわたり繰り返され、「本当に地獄の時間でした」と振り返る。その後、会社の別の上司らに相談したが、「あれはスキンシップ」「（女性上司には）悪気がない」といった