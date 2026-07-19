モナコで起きた爆弾による暗殺未遂事件。その瞬間をとらえた映像が公開されました。【映像】何かを置く帽子をかぶった人物→直後に爆発する瞬間AP通信によりますと、ウクライナの検察が公開した監視カメラの映像には帽子をかぶった人物が建物の入り口に何かを置き、立ち去る様子が映っています。うしろで男性、女性と子どもの3人が入り口に近づき、この人物が振り返るとすぐに爆発音が聞こえました。モナコの高級住宅街で先