―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、大久保のケバブ店「エフェリフ ケバブ」。人生初のデートの記憶と分かちがたく結びついた、あの味を求めて。願いは今日も「すこしドラマにな