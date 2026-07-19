事故物件と聞けば、多くの人は「古い物件の話だろう」と高をくくる。だが、大島てる氏の著書『大島てるの怪談部屋 ヒトコワ事故物件』（彩図社）には、念願の新築マイホームが突如として事故物件に変わった、あまりにも理不尽な事件が記録されている。大工だからこそ可能だった「完全犯罪」事件が起きたのは平成25（2013）年9月上旬、京都府長岡京市。工務店を経営する大工の夫が自宅で妻の首を絞めて殺害し、数日後に遺体を車