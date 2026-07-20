先週、突如発表されたiPhoneの値上げ。高くて新品には手が届かない…と、中古のスマホも人気のようです。どのくらいの人が中古携帯を買っているのでしょうか。【写真を見る】なぜ？中古スマホ 格安な「Cランク」人気iPhone「高くて手が出せない…」最新機種は値上がり日本でiPhoneが発売されて、約18年。当初は2万3000円ほどの価格でしたが…、いまや1台10万円超えは当たり前。さらに先週、アップルは大幅な価格改定に踏み切りまし