Snow Manの顔とも言える目黒蓮（29）が海外撮影で長期不在となっている。そんななか、次にグループを引っ張る存在と囁かれているのがラウール（22）だ。【こちらも読む】ラウールが通う“試験ナシ”でも超ハイレベルな早稲田大の人間科学部ｅスクールとは？宮舘涼太（33）や佐久間大介（33）がバラエティーやCMでお茶の間に浸透する一方、最年少のラウールに注目が集まっている理由はどこにあるのか。■ライト層を引き込むラウ