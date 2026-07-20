FIFAワールドカップ2026でアメリカのトランプ大統領が決勝戦前にとったある行動が物議を醸しています。19日、ニュージャージー州のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）で行われたスペイン対アルゼンチンの決勝戦を前に、トランプ大統領を乗せた大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」がスタジアムの上空を飛行しました。この様子はトランプ大統領の長女、イバンカさんのSNSなどで公開され、