「広島市民球場がホームだった1970年代から1980年代後半ならいざ知らず、近年の広島カープに荒っぽいイメージはなかったんですが……。でも、阪神との一戦はなぜか死球が多発していますから、『何かあったのかな』と勘ぐってしまうこともありますね」これは7月19日にマツダスタジアムを訪れた古くからのカープファンの声だ。そのファンが心配するほど、昨年から今年にかけて、広島の投手が阪神の選手に球をぶつけることが多発し