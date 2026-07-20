高松海上保安部 四国総合通信局は、7月16日に高松海上保安部と共同で海上の取り締まりを実施し、船舶に無許可で無線局を開設した高松市在住の64歳の男を電波法違反の容疑で摘発しました。四国総合通信局によると、男は自ら操船する船舶に船舶用のレーダーを設置し、無線局免許を受けることなく無線局を開設した疑いです。