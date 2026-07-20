兵庫県警本部兵庫県姫路市のマンション駐車場で1月、住人の会社員木田大助さん（33）が刺殺され、殺人容疑で解体業の男（49）が逮捕、起訴された事件で、県警は20日、男に殺害を依頼したとして殺人容疑で、木田さんの元上司の建設業田中康伸容疑者（43）＝同市飾磨区、知人の同三木真輔容疑者（44）＝同市大津区＝を逮捕したと発表した。2人の逮捕容疑は1月20日、実行犯とされる小出慶二被告らと共謀して木田さんを刺殺した疑