きょう午後、兵庫県赤穂市の沖合で、水上バイクに女性がはねられました。女性は意識不明の重体だということです。きょう午後0時半ごろ、兵庫県赤穂市恋ヶ浜の沖合で、「水上バイクと女性が衝突した」と目撃者から消防に通報がありました。海上保安庁によりますと、はねられたのは大阪府四條畷市の女子大学生（22）で、水上バイクを運転していた男性を含む友人ら4人と遊びに来ていたということです。女子大学生はドクターヘリで病院