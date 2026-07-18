大谷翔平のセイコーアンバサダー就任10周年を記念して制作された特別モデル『Seiko Star Time』が、その斬新なデザインでSNSを中心に大きな話題を呼んでいる。【写真】3年かけて作った大谷翔平に贈られた、珍しいデザインの腕時計セイコー、大谷翔平特別モデル文字盤には一般的な時計の針が見当たらず、円盤が何層にも重なったような独特のデザイン。そのためSNSでは、《どうやって時間読むの?》《使いづらそう…》《見方がよ