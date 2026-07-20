FIFAワールドカップ2026決勝はスペインがアルゼンチンに勝利し、世界一に輝きました。表彰式でトランプ大統領がピッチに姿を現すと大きなブーイングが起こりました。サッカーワールドカップ決勝は19日、アメリカ・ニュージャージー州のスタジアムで行われました。カナダの山火事による煙が流れ込み、大気汚染が心配されましたが、前日に降った雨で大気の質は改善し、試合への影響はありませんでした。試合は延長戦の末、スペインが