愛知県警などによると、19日午前1時ごろ、名古屋市中区栄5丁目の歩道で「一緒に歩いていた20代女性の上に男性が落ちてきた」と知人から119番があった。巻き込まれた女性は病院へ搬送後、死亡した。男性は意識不明の重体。