7月18日、女優の川口春奈とサッカー日本代表で主将を務める板倉滉との熱愛が「文春オンライン」に報じられた。さらに7月19日の「スポニチアネックス」の報道によれば、交際歴は1年ほどで、すでに周囲への報告を終え、結婚の日取りを調整しているという。実際に結婚に至るとなれば、気になるのが今後の生活拠点だ。「現在、板倉さんはオランダのサッカークラブ、アヤックス・アムステルダムに所属しています。契約は2025年8月か