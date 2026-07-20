人気YouTubeチャンネル「きまぐれクック」を配信するYouTuberのかねこが20日までにXを更新。空き巣被害に遭ったことを訴えた。かねこは「空き巣にはいられました」と報告し、壊されたドアの写真をアップした。続けて「怪我はないです被害は釣具とカメラで総額500万くらいです」と釣り具の並んだ室内の様子を投稿した。さらに「防犯カメラには死角から黒スプレーふられて無効化されてバールで侵入されました完全に慣れた手付き