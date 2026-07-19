特殊詐欺や強盗などで日本を震撼させた、通称「ルフィ事件」。グループの源流とも言える、渡邉優樹が率いた特殊詐欺組織には「接触部隊」と呼ばれる一団がいた。「受け子」に対して詐欺で得たカネを持ち逃げしないよう、脅していたとされる。【衝撃】「尻の穴に歯ブラシを…」狂気の拷問部隊を指揮していたとされる藤田や、ルフィ強盗団のメンバーたちの写真などをじっくり見るさながら拷問部隊のような手口で受け子たちに恐怖