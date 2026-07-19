集合住宅から29歳男性が転落 きょう未明、名古屋市中区の集合住宅から男性が転落し、歩道を歩いていた女性が巻き込まれ死亡しました。【写真を見る】「上から人が落下して友人に激突した」12階建て集合住宅から29歳男性が転落…下を歩いていた23歳女性が巻き込まれ死亡男性は意識不明の重体名古屋・中区警察と消防によりますと、きょう午前1時前、中区栄5丁目の歩道で、友人と2人で歩いていた女性から「突然上から人が落下し