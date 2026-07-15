明日の『風、薫る』“りん”見上愛、新聞記者“横沢”井上祐貴と出会う
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第79回）が7月16日に放送される。
【写真】井上祐貴演じる新聞記者・横沢『風、薫る』第79回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第79回あらすじ
ある日、店で順番を守らない大地主の羽田（西堀亮）を、りんは思わず注意をしてしまう。そこへ、新聞記者の横沢（井上祐貴）がやってくる。
一方、東京では体調不良で倒れた文（内田慈）を直美が看護することに。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】井上祐貴演じる新聞記者・横沢『風、薫る』第79回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第79回あらすじ
ある日、店で順番を守らない大地主の羽田（西堀亮）を、りんは思わず注意をしてしまう。そこへ、新聞記者の横沢（井上祐貴）がやってくる。
一方、東京では体調不良で倒れた文（内田慈）を直美が看護することに。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。