『トイ・ストーリー５』興収50億円突破 日本公開のディズニー全作品で歴代最速
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）が興収50億円を突破した。日本で公開したディズニー全作品で歴代最速となり、『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代1位となっている。
【画像】公開された『トイ・ストーリー５』興収50億円突破の記念ビジュアル
ディズニー・スタジオの公式Xでは、「『トイ・ストーリー５』興行収入50億円突破 日本で公開したディズニー全作品で歴代最速」と説明し「『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代No.1 特大ヒット上映中」と伝えた。
「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き続け、1995年の公開（日本公開は1996年）から30年にわたって世界中で愛されてきた。“時が流れても変わらない”かけがえのない絆をテーマにした最新作『トイ・ストーリー5』は、シリーズの原点に立ち返りながら、新たな物語を紡いでいる。
日本公開に先駆けて封切られた全米では、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）を突破。イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などを含む世界各国でも好調なスタートを切り、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代最高のオープニング成績を記録した。
日本でも公開初日に興行収入4億8440万7120円、動員32万671人を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）、『トイ・ストーリー4』（同100.9億円）、『ズートピア2』（同157.4億円）の初日成績を上回り、洋画アニメーションおよびディズニー／ピクサー作品として歴代No.1のオープニングを達成した。
その勢いそのままに、公開3日間では動員164万人、興収24億1510万円を記録。『ズートピア2』の初週末興収18億9106万円を127.6％上回り、『アナと雪の女王2』の3日間成績（19億4223万円、145.4万人）も更新。実写作品を含めた洋画史上No.1のオープニングとなり、最終興収200億円超えも視野に入るスタートとなった。
【画像】公開された『トイ・ストーリー５』興収50億円突破の記念ビジュアル
ディズニー・スタジオの公式Xでは、「『トイ・ストーリー５』興行収入50億円突破 日本で公開したディズニー全作品で歴代最速」と説明し「『アナと雪の女王２』を超えて2週目の週末興行収入でもディズニー史上歴代No.1 特大ヒット上映中」と伝えた。
日本公開に先駆けて封切られた全米では、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）を突破。イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などを含む世界各国でも好調なスタートを切り、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代最高のオープニング成績を記録した。
日本でも公開初日に興行収入4億8440万7120円、動員32万671人を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）、『トイ・ストーリー4』（同100.9億円）、『ズートピア2』（同157.4億円）の初日成績を上回り、洋画アニメーションおよびディズニー／ピクサー作品として歴代No.1のオープニングを達成した。
その勢いそのままに、公開3日間では動員164万人、興収24億1510万円を記録。『ズートピア2』の初週末興収18億9106万円を127.6％上回り、『アナと雪の女王2』の3日間成績（19億4223万円、145.4万人）も更新。実写作品を含めた洋画史上No.1のオープニングとなり、最終興収200億円超えも視野に入るスタートとなった。