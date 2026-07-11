深田竜生×浮所飛貴『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』今夜スタート 青春ホームドラマ・ラブコメディー
深田竜生（ACEes）が主演を務め、浮所飛貴（ACEes）が共演するドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が今夜スタート。さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディーが開幕する。
【写真】ACEes深田竜生＆浮所飛貴が共演 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第1話あらすじ
高校3年生の武宮夏輝（深田）は、夏休みを目前に、同級生の彼女・永井咲良（山口まゆ）から突然フラれてしまう。失恋のショックを抱えたまま帰宅すると、自宅では母・十和子（羽田美智子）が料理教室を開催中。生徒で十和子の友人・君島薫（濱田マリ）や橘まゆみ（原沙知絵）に励まされる夏輝だったが、そこへ夏輝の姉・武宮莉緒（田辺桃子）がボーイフレンドの小早川蒼汰（浮所）を連れて帰ってくる。
蒼汰の顔を見た夏輝は思わず動揺。実は蒼汰こそ、帰宅途中に寄ったコンビニで夏輝がフラれた事を思い出して泣いている姿を目撃した相手だったのだ！ さらにそのことが家族や料理教室の面々にも知られてしまい、夏輝は蒼汰のことを「いけ好かない奴」とふくれっ面になる。
その夜、夏輝がこっそり隠していた模試の結果が家族に見つかる。判定はまさかのE判定。夏輝は父・武宮悟郎（井上肇）から「次もE判定だったら大学受験は諦めなさい」と告げられてしまう。そんな中、莉緒のはからいで、蒼汰が夏輝の家庭教師を務めることになる。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】ACEes深田竜生＆浮所飛貴が共演 『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』
本作は、連続ドラマ単独初主演の深田が、同じACEesメンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。
■第1話あらすじ
蒼汰の顔を見た夏輝は思わず動揺。実は蒼汰こそ、帰宅途中に寄ったコンビニで夏輝がフラれた事を思い出して泣いている姿を目撃した相手だったのだ！ さらにそのことが家族や料理教室の面々にも知られてしまい、夏輝は蒼汰のことを「いけ好かない奴」とふくれっ面になる。
その夜、夏輝がこっそり隠していた模試の結果が家族に見つかる。判定はまさかのE判定。夏輝は父・武宮悟郎（井上肇）から「次もE判定だったら大学受験は諦めなさい」と告げられてしまう。そんな中、莉緒のはからいで、蒼汰が夏輝の家庭教師を務めることになる。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。