誰このイケメンコンビ!? 30年前の写真に反響「2人とも男前」「海外の俳優さんかと」
お笑いコンビ・シャンプーハットの恋さん（旧芸名・こいで）が9日、自身のInstagramを更新し、コンビの30年前のモノクロ写真を公開し、端正なイケメンが並ぶ2ショットが反響を呼んでいる。
【写真】かつてブレイクした芸人の“激変”した今！ イケメン化、美魔女化から38kg激ヤセまで
ボケの恋さんとツッコミのてつじからなるシャンプーハットは1995年結成のコンビ。30年以上の活動歴を有し、1998年に第19回ABCお笑い新人グランプリ優秀新人賞、2020年には第55回上方漫才大賞大賞を受賞した。今をときめくかまいたちやダイアンの兄貴分的な存在として、関西を中心に活動。最近では『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜 2026』（フジテレビ系）でベスト8にまで進出した。
そんなシャンプーハットの恋さんが「30年前」と公開した写真は、キリッとした2人が口を真一文字にカメラを見据えている。てつじはあまり現在と変わりがないが、恋さんについては元々整った顔立ちの上、当時流行ったロン毛が似合っている。
コメント欄には「めちゃくちゃ漢前ですね」「ずーっとかっこいいです」「2人とも男前です」「海外の俳優さんかと思いました かっこいいぃ〜」「昔も今も男前やゎ〜」といった声が寄せられている。
引用：「恋さん（シャンプーハット）」Instagram（＠shampoohatkoide）
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ボケの恋さんとツッコミのてつじからなるシャンプーハットは1995年結成のコンビ。30年以上の活動歴を有し、1998年に第19回ABCお笑い新人グランプリ優秀新人賞、2020年には第55回上方漫才大賞大賞を受賞した。今をときめくかまいたちやダイアンの兄貴分的な存在として、関西を中心に活動。最近では『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜 2026』（フジテレビ系）でベスト8にまで進出した。
コメント欄には「めちゃくちゃ漢前ですね」「ずーっとかっこいいです」「2人とも男前です」「海外の俳優さんかと思いました かっこいいぃ〜」「昔も今も男前やゎ〜」といった声が寄せられている。
引用：「恋さん（シャンプーハット）」Instagram（＠shampoohatkoide）