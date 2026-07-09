とろ～り半熟卵に海苔バターソースが絡む！悪魔的にウマい「ごはんですよ！」で作る絶品ベーコンエッグ丼
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【これ知ってる？】ごはんですよ！で悪魔的にウマい！ベーコンエッグ丼。」と題した動画を公開しました。おなじみの海苔の佃煮「ごはんですよ！」にひと手間加えた特製ソースで味わう、絶品ベーコンエッグ丼の作り方を紹介しています。
動画は、ベーコンエッグをごはんと一緒に食べるなら何をつけるか、という問いかけからスタート。ここで登場するのが「ごはんですよ！」です。作り方は非常にシンプルで、ボウルに「ごはんですよ！」と水を入れ、よく混ぜ合わせてからバターを加えます。そのまま電子レンジで約30秒加熱し、バターが完全に溶けるまで混ぜ合わせれば、風味豊かな「海苔バターソース」があっという間に完成します。
続いて、フライパンでベーコンと卵2個を使ったベーコンエッグの調理へ。「目玉焼きを撮影する時って何気に緊張する…」「卵割るのとか、半熟具合とか失敗は許されない」と調理中の率直な思いを明かしつつ、見事な半熟に焼き上げました。
熱々のごはんに焼き上がったベーコンエッグを乗せ、先ほど作った海苔バターソースをたっぷりとかけていきます。「海苔とバター、ベーコンと卵ごはんに合わない理由なし」と自信をのぞかせ、ソースがまんべんなくかかった様子を「こいつは悪魔的にウマいぜ」と絶賛しました。
仕上げに小口ネギを散らし、とろりとした半熟卵を崩しながら味わう至福の一杯。定番の醤油やマヨネーズも良いですが、冷蔵庫にある「ごはんですよ！」を使って、いつもより少し贅沢なベーコンエッグ丼を味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・桃屋「ごはんですよ！」 30g
・水 大さじ2（30ml）
・バター 10g
・油 適量
・ベーコン 2枚
・卵 2個
・温かいごはん 適量
・小口ネギ お好みで
［作り方］
1. 耐熱容器に「ごはんですよ！」と水を入れ、よく混ぜて溶かす。
2. バターを加え、電子レンジで30秒ほど加熱する。
3. 取り出してよく混ぜ合わせ、バターを完全に溶かして「海苔バターソース」を作る。
4. フライパンに油をひき、ベーコンを並べて焼く。
5. 卵を割り入れ、お好みの半熟具合になるまで焼く。
6. 器に温かいごはんを盛り、焼き上がったベーコンエッグを乗せる。
7. (3)の海苔バターソースをまんべんなくかける。
8. お好みで小口ネギを散らして完成。
動画は、ベーコンエッグをごはんと一緒に食べるなら何をつけるか、という問いかけからスタート。ここで登場するのが「ごはんですよ！」です。作り方は非常にシンプルで、ボウルに「ごはんですよ！」と水を入れ、よく混ぜ合わせてからバターを加えます。そのまま電子レンジで約30秒加熱し、バターが完全に溶けるまで混ぜ合わせれば、風味豊かな「海苔バターソース」があっという間に完成します。
続いて、フライパンでベーコンと卵2個を使ったベーコンエッグの調理へ。「目玉焼きを撮影する時って何気に緊張する…」「卵割るのとか、半熟具合とか失敗は許されない」と調理中の率直な思いを明かしつつ、見事な半熟に焼き上げました。
熱々のごはんに焼き上がったベーコンエッグを乗せ、先ほど作った海苔バターソースをたっぷりとかけていきます。「海苔とバター、ベーコンと卵ごはんに合わない理由なし」と自信をのぞかせ、ソースがまんべんなくかかった様子を「こいつは悪魔的にウマいぜ」と絶賛しました。
仕上げに小口ネギを散らし、とろりとした半熟卵を崩しながら味わう至福の一杯。定番の醤油やマヨネーズも良いですが、冷蔵庫にある「ごはんですよ！」を使って、いつもより少し贅沢なベーコンエッグ丼を味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・桃屋「ごはんですよ！」 30g
・水 大さじ2（30ml）
・バター 10g
・油 適量
・ベーコン 2枚
・卵 2個
・温かいごはん 適量
・小口ネギ お好みで
［作り方］
1. 耐熱容器に「ごはんですよ！」と水を入れ、よく混ぜて溶かす。
2. バターを加え、電子レンジで30秒ほど加熱する。
3. 取り出してよく混ぜ合わせ、バターを完全に溶かして「海苔バターソース」を作る。
4. フライパンに油をひき、ベーコンを並べて焼く。
5. 卵を割り入れ、お好みの半熟具合になるまで焼く。
6. 器に温かいごはんを盛り、焼き上がったベーコンエッグを乗せる。
7. (3)の海苔バターソースをまんべんなくかける。
8. お好みで小口ネギを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。