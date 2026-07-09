【レンジで3分】惣菜メンチカツ1個とルウ1個！まさかのキーマカレーが簡単で旨すぎた。

【レンジで3分】惣菜コロッケ1個とルウ1個！まさかの方法で作るカレーが簡単で旨すぎた。

「禁断の卵とじ」スーパーの惣菜コロッケを活用して手軽に完成！ボリューム満点のコロッケ丼レシピ