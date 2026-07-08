サッカー元日本代表で、サポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に同行したDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）がDAZNのパーティーライブ「アルゼンチンVSエジプト」にゲスト出演。W杯1次リーグ初戦でオランダ代表DFファンダイク（34＝リバプール）と再会したエピソードを披露した。

吉田は日本のW杯1次リーグ初戦オランダ戦で注目を集めていたサウサンプトン時代の同僚DFファンダイクとのエピソードを披露。試合開始前に何を話していたのか聞かれると「懐かしい話しを…お前引退したんじゃないのか?とかLAの生活どうだ?」などとからかわれたことを告白。これに対し「お前もそろそろ来いよって（笑）」と冗談でDFファンダイクを“勧誘”していたことを明かした。

その日本戦で後半、DFファンダイクに先制ゴールを許した場面での巧みな駆け引きについて「ギリギリのところを攻めますよね。（クロスがくる前のポジション取りを）ファウルという人もいるし、あの状態で競り合うとなかなか勝てない」とコメント。

さらに「僕の記憶だと（彼は）そんなにヘディングは好きじゃなかったはず。俺あんまセットプレーの練習したくないって言って、筋トレもしてなかった」と衝撃のひと言。持ち味の競り合いの強さについて「（結局は）ナチュラルが一番強い。元の筋肉がいい」と持論を展開した。