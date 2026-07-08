俳優でモデルの渡邊圭祐（３２）が８日放送の日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）の新水曜パーソナリティーとして生出演を果たした。自身に対する疑惑について言及した。渡邊は７月〜９月の３か月間、水曜日の朝を彩る。番組内ではボードに渡邊が「人生で初めて書きました」という履歴書を写しだし紹介。また幼少時の写真をそこに添えた。誕生日ケーキを前にカメラを見つめる一重まぶたに見える素朴な表情の