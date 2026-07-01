【カービィカフェ】 “かいふくアイテム” をテーマにしたメニューやグッズが登場！
人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）にて、2026年7月8日（水）から9月23日（水・祝）までの期間限定で「カービィカフェ Summer 2026」を開催する。
＞＞＞「カービィカフェ Summer 2026」のメニューやグッズをチェック！（写真24点）
今年もまたカービィカフェに夏がやってきました！「カービィカフェ Summer 2026」では、夏の元気を応援する、 ”かいふくアイテム” をテーマにしたメニューが登場する。
カービィが大きな口で今にもすいこんでしまいそうな「すいこみ！カービィの元気もりもりタコライス」や、デデデ大王をイメージした「TOKONATSU☆デデデリゾートのフルーツポンチ」、旅の若者も大好きな「ひとやすみメロンクリームソーダ」、スーベニアボトル付きでテイクアウトもできる「スペシャル！元気ドリンク」が新たに登場する。
このほか、サングラスで決めた「夏のカービィバーガー＆ミートパスタ」や大きな輪切りのパイナップルが乗った「コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜」など、全7種のメニューが提供される。
また、ゲームにかいふくアイテムとして登場するマキシムトマトをモチーフにした、マルシェバッグ2種や3サイズ展開のTシャツ、カービィの横顔のピンズが付いたバケットハット、カラビナ付きのクリアボトルなど、夏のお出かけにぴったりな新作グッズが登場。さらに、マキシムトマトキーホルダーや、おやつにぴったりのトマト味のおかきも販売される。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
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今年もまたカービィカフェに夏がやってきました！「カービィカフェ Summer 2026」では、夏の元気を応援する、 ”かいふくアイテム” をテーマにしたメニューが登場する。
このほか、サングラスで決めた「夏のカービィバーガー＆ミートパスタ」や大きな輪切りのパイナップルが乗った「コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜」など、全7種のメニューが提供される。
また、ゲームにかいふくアイテムとして登場するマキシムトマトをモチーフにした、マルシェバッグ2種や3サイズ展開のTシャツ、カービィの横顔のピンズが付いたバケットハット、カラビナ付きのクリアボトルなど、夏のお出かけにぴったりな新作グッズが登場。さらに、マキシムトマトキーホルダーや、おやつにぴったりのトマト味のおかきも販売される。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
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