秦 基博、デビュー20周年記念ライブ＜HATA MOTOHIRO 20th Anniversary LIVE＞を大阪＆神奈川にて開催決定
秦 基博が、デビュー20周年を記念した＜HATA MOTOHIRO 20th Anniversary LIVE＞を、デビュー満20年となる2026年11月に大阪・神奈川の2都市にて開催することを発表した。
秦の地元であり観光応援団リーダーも務める横浜市での開催は、デビュー記念日である“11月8日”となっており、メモリアルな1日になるはずだ。また、大阪は11月3日に開催される。チケットは、本日よりオフィシャルファンクラブ「Home Ground」にてFC先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
なお、8月15日には所属事務所・オフィスオーガスタ恒例の＜Augusta Camp 2026 〜HATA MOTOHIRO & NAGASAWA TOMOYUKI 20th Anniversary〜＞と銘打たれたイベントも控えており、こちらは20周年を祝う内容になるとのことだ。
◾️＜HATA MOTOHIRO 20th Anniversary LIVE＞
2026年11月3日（火・祝）大阪城ホール
Open 16:00 / Start 17:00
2026年11月8日（日）神奈川・ぴあアリーナMM
Open 16:30 / Start 17:30
◇チケット
席種・料金：全席指定 ￥11,000（税込）
▼「Home Ground」会員先行販売（抽選）
受付期間：2026年6月28日（日）12:00〜2026年7月20日（月・祝）23:59
https://www.home-ground.tv/
※期間内のご入会・お申込完了で、どなたでもチケット受付にご参加いただけます
関連リンク
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