ハードロックカフェ×ハローキティ限定コレクション登場！都市別デザインがかわいい注目グッズ

世界中で愛される「ハードロックカフェ」と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションした「Hello Kitty Collection」が2026年6月20日（土）より登場します。横浜店、なんば大阪店、ユニバーサル・シティウォーク大阪店のロックショップ限定で販売される今回のコレクションは、各都市の魅力を取り入れた特別なデザインが魅力。ファッションアイテムから雑貨まで揃う、ファン必見のラインアップをご紹介します。

都市ごとの個性が光る限定デザイン

今回の「Hello Kitty Collection」では、各店舗のロケーションをイメージしたカラーリングを採用。

横浜店は港町をイメージしたブルー、なんば大阪店は活気あふれるイエロー、ユニバーサル・シティウォーク大阪店は情熱的なレッドで仕上げられています。

横浜店

なんば大阪店

ユニバーサル・シティーウォーク大阪店

特に注目したいのが、各店限定300個販売の「Hello Kitty City Icon Guitar Pin」。価格は2,860円（税込）で、都市ごとに異なるデザインが楽しめる特別なアイテムです。

横浜店

なんば大阪店

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

また、「Hello Kitty City Icon Charm Keychain」は3,520円（税込）、「Hello Kitty City Icon Bottle Opener Magnet」は2,970円（税込）で展開。

横浜店

大阪2店舗

旅行やお出かけの記念としてはもちろん、コレクションアイテムとしてもおすすめです。

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ファッションアイテムも充実のラインアップ

横浜店

アパレルアイテムには、普段使いしやすいスウェットとTシャツが登場します。

「Hello Kitty Crewneck Sweatshirt」は9,240円（税込）。サイズはS・M・L・XL・XXLの5サイズ展開で、ゆったりとした着心地が魅力です。

大阪2店舗

フロントやバックにデザインされたハローキティとハードロックカフェのロゴが存在感を放ち、カジュアルコーデの主役として活躍してくれます。

横浜店

さらに、「Hello Kitty Ringer T-shirt」は5,280円（税込）。こちらもS・M・L・XL・XXLの5サイズ展開です。

大阪2店舗

リンガーデザインがレトロな雰囲気を演出し、デニムやスカートとも相性抜群。夏のおしゃれを楽しみたい方にぴったりの一枚です♪

いずれも販売店舗によってデザインやカラーが異なるため、お気に入りの店舗デザインを選ぶ楽しさもあります。

コレクションしたくなる特別な限定グッズ

今回のコレクションは、ハードロックカフェならではのロックテイストと、ハローキティのかわいらしさが絶妙に融合した特別なシリーズです。

ピンバッジやキーチェーン、マグネットは持ち歩きやすく、ギフトにもおすすめ。アパレルアイテムは普段使いしやすく、大人の女性でも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

販売は横浜店、なんば大阪店、ユニバーサル・シティウォーク大阪店のロックショップ限定となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

特に数量限定のピンバッジは売り切れが予想されるため、見逃せません。

まとめ

ハードロックカフェとハローキティによる夢のコラボレーションは、ファッションも雑貨も楽しめる魅力たっぷりのコレクションとなっています。

各都市の個性を取り入れた限定デザインは、旅行の記念や自分へのご褒美にもぴったり♡

お気に入りのアイテムを見つけて、ハローキティと一緒に特別な夏のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。2026年6月20日（土）からの販売をお見逃しなく。