【らんま1／2】第3期は10月放送スタート！ 第2弾PVには新キャラも
TVアニメ『らんま1／2』の第3期は、2026年10月より日本テレビにて放送スタート。新キャラクターが登場する第2弾PVが公開された。
＞＞＞PV場面カットやティザービジュアルをチェック！（写真16点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍している。
また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は、2億3000万部を突破している。本作『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっている。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知された。
このたび、TVアニメ『らんま1／2」第3期第2弾PVが公開された。今回のPVでは、新規カットに加え、新キャラクターも登場している。
まず映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まる。その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていく。
映像の後半では、第3期から登場する新キャラクターも続々登場。さらに、そのボイスも聞くことができる。
アニメ第3期で描かれる乱馬、あかね、良牙の関係性や、乱馬、あかねたちに想いを寄せるライバルたちが織りなす恋のバトルの数々も垣間見え、第3期にますます期待が高まる映像に仕上がっている。
なお、新キャラクターの詳細やキャスト情報は後日発表される予定だ。
また、6月19日にはMAPPA15周年を記念したラインナップ発表会が、MAPPA YouTubeにて開催された。乱馬役の山口勝平、あかね役の日高のり子、良牙役の山寺宏一が集結し、10月放送開始の第3期の魅力を語るスペシャルトークを展開した。こちらは現在、MAPPA YouTubeにてアーカイブ配信中なのでチェックしてほしい。
※「日高のり子」の「高」は「はしご高」が正しい表記。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま 1/2」製作委員会
＞＞＞PV場面カットやティザービジュアルをチェック！（写真16点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋先生は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍している。
また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は、2億3000万部を突破している。本作『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていたのでした……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっている。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せています。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期が、2025年10月より日本テレビ系にて放送。2025年12月20日深夜の第24話放送終了後には、2026年3月に重大発表があることが告知された。
このたび、TVアニメ『らんま1／2」第3期第2弾PVが公開された。今回のPVでは、新規カットに加え、新キャラクターも登場している。
まず映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まる。その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていく。
映像の後半では、第3期から登場する新キャラクターも続々登場。さらに、そのボイスも聞くことができる。
アニメ第3期で描かれる乱馬、あかね、良牙の関係性や、乱馬、あかねたちに想いを寄せるライバルたちが織りなす恋のバトルの数々も垣間見え、第3期にますます期待が高まる映像に仕上がっている。
なお、新キャラクターの詳細やキャスト情報は後日発表される予定だ。
また、6月19日にはMAPPA15周年を記念したラインナップ発表会が、MAPPA YouTubeにて開催された。乱馬役の山口勝平、あかね役の日高のり子、良牙役の山寺宏一が集結し、10月放送開始の第3期の魅力を語るスペシャルトークを展開した。こちらは現在、MAPPA YouTubeにてアーカイブ配信中なのでチェックしてほしい。
※「日高のり子」の「高」は「はしご高」が正しい表記。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま 1/2」製作委員会
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