梅雨前線の影響で、19日（金）の熊本県内は激しい雨が降り、20日（土）にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。

【画像を見る】19日（金）～20（土）の雨シミュレーション

19日（金）～20日（土）の雨シミュレーションは画像で掲載しています。

天草市で『激しい雨』

天草市では19日（金）昼過ぎから雨が強まり、午後2時ごろまでの1時間に32.5ミリの激しい雨が降りました。

梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、熊本県内は大気の状態が不安定となっています。

20日（土）も断続的に雨続く

気象台によりますと、20日（土）も熊本県内は断続的に激しい雨が降り、夕方ごろに1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。

土砂災害などに注意を

21日（日）夕方までの雨量は、多い所で150ミリの予想です。

すでに、今日1日で100ミリを超える雨が降った所もあり、土砂災害などに注意が必要です。

また、20日（土）の昼前から夜のはじめ頃にかけて、気象台は落雷のほか竜巻など激しい突風にも注意を呼びかけています。