国際サッカー連盟(FIFA)が日本時間19日、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節で輝きを放ったアタッカー、チャンスメーカー、ディフェンダーのパワーランキングを発表しました。

今回のランキングはピッチで躍動する選手たちの試合ごとのパフォーマンスデータからポイントを算出。フィールドプレーヤーは全員、攻撃、創造性、守備の3つのカテゴリーで0〜10点のスコアで採点されます。そして第1節を終えた時点での「攻撃(Attacking)」「創造性(Creativity)」「守備(Defending)」と3つのカテゴリーのトップ10名ずつを発表しました。

まず「攻撃(Attacking)」部門で1位となったのは、初戦のアルジェリア戦でハットトリックの活躍を披露したリオネル・メッシ選手。その初戦では得点以外にもメッシ選手の貢献度の高さを表す数値も明らかとなりました。アルゼンチン全体のシュート数の60%がメッシ選手によるもので、枠内シュートは全てメッシ選手が記録。38歳となった今なおチームに与える影響の大きさを表しています。

また「創造性(Creativity)」部門で1位となったのは、ニュージーランドと死闘を繰り広げ、2-2と引き分けたものの多くのチャンスメークをしたイランのラミン・レザイーアン選手。そして「守備(Defending)」部門では、カナダの最終ラインで存在感を発揮するデレク・コーネリアス選手が選出されました。

▽以下ランキング一覧

「攻撃(Attacking)」

1位リオネル・メッシ(アルゼンチン) 8.1ポイント

2位イライジャ・ジャスト(ニュージーランド) 7.9ポイント

3位キリアン・エムバペ(フランス) 7.5ポイント

4位ヤシン・アヤリ(スウェーデン) 7.5ポイント

5位ハリー・ケイン(イングランド) 7.2ポイント

6位アーリング・ハーランド(ノルウェー) 7.0ポイント

7位アマド・ディアロ(コートジボワール) 7.0ポイント

8位アレクサンダー・イサク(スウェーデン) 7.0ポイント

9位ヴィニシウス・ジュニオール(ブラジル) 7.0ポイント

10位ルイス・ディアス(コロンビア) 6.9ポイント

「創造性(Creativity)」

1位ラミン・レザイーアン(イラン) 8.2ポイント

2位マイケル・オリーセ(フランス) 7.4ポイント

3位フロリアン・ヴィルツ(ドイツ) 7.3ポイント

4位イ・ガンイン(韓国) 7.3ポイント

5位フリオ・エンシソ(パラグアイ) 7.3ポイント

6位ライアン・フラーフェンベルフ(オランダ) 7.3ポイント

7位ブカヨ・サカ(イングランド) 7.2ポイント

8位アマド・ディアロ(コートジボワール) 7.2ポイント

9位ブラヒム・ディアス(モロッコ) 7.2ポイント

10位モハメド・サラー(エジプト) 7.2ポイント