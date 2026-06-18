MF高嶺朋樹が札幌から名古屋に完全移籍…下部組織から育った古巣へ「札幌への思いはこれからも変わりません」
名古屋グランパスは18日、MF高嶺朋樹が北海道コンサドーレ札幌からの期限付き移籍期間満了に伴い、26-27シーズンより完全移籍で加入することを発表した。
高嶺は今季、札幌から名古屋に期限付き移籍で加入。百年構想リーグでは19試合1得点を記録していた。
クラブを通じ、「この夏から名古屋グランパスに完全移籍することになりました。声をかけてくださったクラブ、そして温かく迎え入れてくださったファン・サポーターの皆さまに感謝しています。チームの勝利に貢献できるよう、これからより一層気持ちを込めてプレーしていきます。あらためてよろしくお願いします。」とコメント。
また、下部組織で育ち、筑波大を経てプロサッカー選手としての道をスタートさせた札幌のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「北海道コンサドーレ札幌に関わる全ての皆さん、この度名古屋グランパスに完全移籍することになりました。北海道コンサドーレ札幌は自分を育ててくれた特別なクラブです。育成組織の時から僕を長く見守り応援してくださったファン・サポーターの皆様、そしてパートナーの皆様に心から感謝しています。札幌への思いはこれからも変わりません。新しい場所でも全力を尽くし、成長した姿を見せられるよう取り組んでいきます。本当にありがとうございました」とコメントしている。
高嶺は今季、札幌から名古屋に期限付き移籍で加入。百年構想リーグでは19試合1得点を記録していた。
クラブを通じ、「この夏から名古屋グランパスに完全移籍することになりました。声をかけてくださったクラブ、そして温かく迎え入れてくださったファン・サポーターの皆さまに感謝しています。チームの勝利に貢献できるよう、これからより一層気持ちを込めてプレーしていきます。あらためてよろしくお願いします。」とコメント。