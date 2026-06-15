「これが３日前に主将が交代したチームなのか」オランダ戦で目にした日本代表の“驚きの光景”――森保監督の“ひどい決断”がもたらした意外な効果【担当記者コラム】

「これが３日前に主将が交代したチームなのか」オランダ戦で目にした日本代表の“驚きの光景”――森保監督の“ひどい決断”がもたらした意外な効果【担当記者コラム】