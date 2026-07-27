27日早朝、佐賀県伊万里市で木造2階建ての住宅から出火し、子どもを含む4人が意識不明の重体で病院に搬送され、全員の死亡が確認されました。 警察と消防によりますと、27日午前5時半ごろ、佐賀県伊万里市瀬戸町で「一般住宅の2階から煙が出ている」と、目撃した人から119番通報がありました。消防が駆けつけ消火にあたり、火はおよそ1時間半後に消し止められ、木造2階建ての住宅が焼けました。この家から、大